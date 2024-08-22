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    😂 Брехня. Статья проплаченная.Можно смело покуп...

Легендарное возвращение: «Пятёрочка» предлагает собрать новую коллекцию монет

Легендарное возвращение: «Пятёрочка» предлагает собрать новую коллекцию монет

Реклама: ООО «Агроторг» ИНН:7825706086 erid:2VfnxwAFAJc Торговая сеть «Пятерочка» в преддверии начала нового учебного года запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ 2», в рамках которой предлагает собрать юным гостям новую коллекцию полюбившихся монет и выиграть главный приз – «Пятерочку» из золота.

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