Родители встали на защиту воспитателей салехардского детсада «Росинка»

В скандальной истории с воспитателями салехардского детсада «Росинка» появились новые подробности. На защиту сотрудников, устроивших посиделки с алкоголем во время тихого часа, встали мамы из родительского комитета, передает «Ямал-Медиа».
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