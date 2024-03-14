Средняя зарплата на московских стройках достигла 90 тыс. руб.

Уровень средней заработной платы в строительной сфере Москвы растет и достиг 90 тысяч рублей. Об этом заявил журналистам заместитель мэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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