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Аргументы и Факты

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Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам

Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам

В День учителя почетные грамоты правительства Москвы получили из рук мэра столицы Сергея Собянина 25 педагогов, признанных лучшими по итогам опроса выпускников московских школ 2025/2026 учебного года.

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