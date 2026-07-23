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Царьград

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Кондратьев: Фонд выделит 2 млрд рублей на льготные займы бизнесу

Кондратьев: Фонд выделит 2 млрд рублей на льготные займы бизнесу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что до конца 2026 года региональный Фонд микрофинансирования выделит субъектам малого и среднего предпринимательства льготные займы на общую сумму около 2 млрд рублей.

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