Кондратьев: Фонд выделит 2 млрд рублей на льготные займы бизнесу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что до конца 2026 года региональный Фонд микрофинансирования выделит субъектам малого и среднего предпринимательства льготные займы на общую сумму около 2 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии