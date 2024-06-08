Polygon (MATIC) по-прежнему сталкивается с нисходящей тенденцией

Polygon (MATIC) продолжает бороться под давлением нисходящего тренда. Несмотря на первоначально позитивный прогноз, его цена осталась в пределах двухмесячного диапазона и на нее практически не повлияли недавние негативные движения рынка.
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