Баскетбол повышает самооценку, заявил психолог

Несмотря на то, что регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие, каждая из спортивных дисциплин имеет свои уникальные преимущества и может быть адаптирована под различные уровни физической подготовки и интересы.
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