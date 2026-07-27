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Татар-информ

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Баскетбол повышает самооценку, заявил психолог

Баскетбол повышает самооценку, заявил психолог

Несмотря на то, что регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие, каждая из спортивных дисциплин имеет свои уникальные преимущества и может быть адаптирована под различные уровни физической подготовки и интересы.

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