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Центробанк поменял время начала торговой сессии на Московской бирже

Центробанк поменял время начала торговой сессии на Московской бирже

Отечественный Центробанк приостанавливает торги гонконгским долларом (с сегодняшнего дня) и вносит корректировки во время начала торговой сессии на Мосбирже, передает корреспондент УтроNews cо ссылкой на заявление регулятора.

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