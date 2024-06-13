Центробанк поменял время начала торговой сессии на Московской бирже

Отечественный Центробанк приостанавливает торги гонконгским долларом (с сегодняшнего дня) и вносит корректировки во время начала торговой сессии на Мосбирже, передает корреспондент УтроNews cо ссылкой на заявление регулятора.
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