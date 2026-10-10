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Царьград

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На Южном Урале откроют 5 экскурсий на заводы и в IT-компании

На Южном Урале откроют 5 экскурсий на заводы и в IT-компании

В Челябинской области после экспертной оценки готовятся к запуску пять промышленных экскурсий, среди которых посещение кондитерской фабрики, механического завода, IT-компании, завода торгового оборудования и троллейбусного депо № 2.

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