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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2026 года

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2026 года

Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили американским учёным Роберту Э.

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