Рецепты по СНИЛС и QR-кодам: как изменятся правила покупки лекарств с осени 2026 года

Осенью 2026 года в России изменятся правила покупки рецептурных лекарств. Систему здравоохранения ждет переход на цифровые назначения, которые постепенно заменят привычные бумажные бланки.
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