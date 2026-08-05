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Рецепты по СНИЛС и QR-кодам: как изменятся правила покупки лекарств с осени 2026 года

Рецепты по СНИЛС и QR-кодам: как изменятся правила покупки лекарств с осени 2026 года

Осенью 2026 года в России изменятся правила покупки рецептурных лекарств. Систему здравоохранения ждет переход на цифровые назначения, которые постепенно заменят привычные бумажные бланки.

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