Массовые беспорядки во Франции могут повлиять на расстановку политических сил перед президентскими выборами 2027 года, сообщает KP.
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