Dooralei

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Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала о завязавшемся конфликте с сотрудником ДПС

Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала о завязавшемся конфликте с сотрудником ДПС

По словам Надежды, ее обвинили в нарушении правил дорожного движения, хотя она ничего не нарушала. Фото: Надежда Ермакова/ Telegram Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова поделилась неприятной историей, которая произошла с ней на одной из московских трасс.

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