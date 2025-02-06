Юрист назвал условие прощения отмененного Кортнева в России

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев еще может вернуться на российскую сцена, но для этого ему нужно публично раскаяться в своих высказываниях на политическую тему и занять иную позицию, утверждает адвокат Илья Русяев.
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