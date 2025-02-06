Юрист назвал условие прощения отмененного Кортнева в России

СЗ

Сергей Захаров

Никогда нам россиянам не будет комфортно в своей стране потому что мы особенно наше правительство перестали уважать себя и позволяем нашим релокантам покаяца имы простим почему раньше Россия была уважаема потому что была непреклонна перед врагами ипредателями