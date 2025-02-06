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Юрист назвал условие прощения отмененного Кортнева в России

Юрист назвал условие прощения отмененного Кортнева в России

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев еще может вернуться на российскую сцена, но для этого ему нужно публично раскаяться в своих высказываниях на политическую тему и занять иную позицию, утверждает адвокат Илья Русяев.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Никогда нам россиянам не будет комфортно в своей стране потому что мы особенно наше правительство перестали уважать себя и позволяем нашим релокантам покаяца имы простим почему раньше Россия была уважаема потому что была непреклонна перед врагами ипредателями
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