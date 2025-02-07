Застройщики высоко оценили качество взаимодействия с ЕКЦ Градостроительного комплекса Москвы

Единый контактный центр (ЕКЦ) Градостроительного комплекса Москвы провел опрос по качеству обслуживания заявителей по проблемным вопросам строительной сферы, поступившим в экспертно-консультационное подразделение за 2024 год.
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