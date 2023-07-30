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Джордж Расселл: «Дождевые шины «Пирелли» бесполезны»

«Дождевой состав бесполезен. Очень, очень плохой. Он на шесть-семь секунд медленнее промежуточного, и смысл его ставить есть, только если ты испытываешь аквапланирование на промежуточных шинах.

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