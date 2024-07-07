В сентябре в Самаре состоится открытие экспозиции, посвященной региону

В Москве состоялась торжественная церемония вручения благодарностей за проделанную работу на Международной выставке-форуме "Россия", где были представлены достижения 89 регионов нашей страны, федеральных органов власти, общественных организаций и крупных компаний.
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