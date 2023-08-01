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«Решение Стеблина о строительстве катков было историческим. Наши руководители и бизнесмены поняли, что нужно развивать хоккей в других условиях». Юрий Новиков об инфраструктуре

«При Стеблине (возглавлял ФХР с 1997 по 2006 год – прим. Sports.ru) приняли решение о строительстве катков.

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