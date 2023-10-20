Названы преимущества российского «Авангарда»

Российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком может поразить любые объекты противника, а средства противоракетной обороны не способны его перехватить, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
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