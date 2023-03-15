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Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 96 очков в 68 играх

Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 96 очков в 68 играх

Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». Форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (4:1).

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