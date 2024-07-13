Расследование дела китайских пловцов может лишить США международных турниров

Расследование допинг-дела китайских пловцов американскими правоохранительными органами может помешать США в будущем принимать международные спортивные соревнования, заявили в Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).
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