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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Расследование дела китайских пловцов может лишить США международных турниров

Расследование допинг-дела китайских пловцов американскими правоохранительными органами может помешать США в будущем принимать международные спортивные соревнования, заявили в Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

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