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Китай послал «четкий сигнал» Украине после речи Зеленского

Китайская делегация покинула зал форума в Давосе после выступления Зеленского. После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал.

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