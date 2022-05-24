Китай послал «четкий сигнал» Украине после речи Зеленского

Китайская делегация покинула зал форума в Давосе после выступления Зеленского. После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал.
Китайская делегация покинула зал форума в Давосе после выступления Зеленского. После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал.
Свежие комментарии