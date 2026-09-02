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Собянин: Москва — самый спортивный город мира

Собянин: Москва — самый спортивный город мира

В среду, 2 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин посетил спортивный фестиваль в Лужниках, который проходит в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России».

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