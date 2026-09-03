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Царьград

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Суд Москвы ограничил Лидию Мониаву в действиях до 2 ноября

Суд Москвы ограничил Лидию Мониаву в действиях до 2 ноября

Суд в Москве назначил Лидии Мониаве, главе фонда «Дом с маяком», ограничения: ночной домашний арест и запрет на использование связи до 2 ноября.

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