Ковальчук сообщил об усилении связей Брянской области и Белоруссии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Брянская область имеет с Белоруссией давние исторические связи в разных сферах, в настоящее время эти связи в экономике, культуре только усиливаются.
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