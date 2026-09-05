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ТАСС

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Ковальчук сообщил об усилении связей Брянской области и Белоруссии

Ковальчук сообщил об усилении связей Брянской области и Белоруссии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Брянская область имеет с Белоруссией давние исторические связи в разных сферах, в настоящее время эти связи в экономике, культуре только усиливаются.

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