Уровень тревожности россиян сократился после мартовских событий

Уровень тревожности россиян снизился до 37%, что стало самым низким показателем с момента теракта в «Крокус сити холле» в Москве 22 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
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