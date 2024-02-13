США при содействии Аргентины «тайно транспортировали» венесуэльский авиалайнер

США при активном содействии аргентинских властей фактически похитили венесуэльский пассажирский самолет «Боинг» 747-300М, как утверждают в Вашингтоне, ранее принадлежавший аффилированной с КСИР иранской компании, которая, соответственно, находится под американскими санкциями.