А вы любите головоломки, которые легко решаются, или над которыми нужно подумать? Собственно, само название говорит о том, что нужно "поломать голову", чтобы их решить.
8 головоломок, где нужно поднапрячь мозги
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вопрос по 4 заданию - почему не ёмкость М? Высота до слива в D, гораздо меньше чем сумма высот в А, I, H и F.
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18 час.
Вадим Диканский
Для начала надо бы знать, что IQ - это коэффициент интеллекта! "Немаленькое IQ" у автора...
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17 час.
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