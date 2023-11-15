Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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8 головоломок, где нужно поднапрячь мозги

8 головоломок, где нужно поднапрячь мозги

А вы любите головоломки, которые легко решаются, или над которыми нужно подумать? Собственно, само название говорит о том, что нужно "поломать голову", чтобы их решить.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вопрос по 4 заданию - почему не ёмкость М? Высота до слива в D, гораздо меньше чем сумма высот в А, I, H и F.
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Вадим Диканский
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