Все о спецоперации на 1 августа: что потеряли ВСУ за сутки, как "прилетело" по группам "бандеровцев" и смогут ли украинские пилоты сесть в кабины F-16

Расчет "Искандера" нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Южное в Одесской области© РИА Новости Вчера 8,5K прочитали Об уничтожении еще несколько ЗРК Patriot в зоне спецоперации, поставках Киеву истребителей F-16 и ходе СВО — в материале РИА Новости.