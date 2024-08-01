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Все о спецоперации на 1 августа: что потеряли ВСУ за сутки, как "прилетело" по группам "бандеровцев" и смогут ли украинские пилоты сесть в кабины F-16

Все о спецоперации на 1 августа: что потеряли ВСУ за сутки, как "прилетело" по группам "бандеровцев" и смогут ли украинские пилоты сесть в кабины F-16

Расчет "Искандера" нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Южное в Одесской области© РИА Новости Вчера 8,5K прочитали Об уничтожении еще несколько ЗРК Patriot в зоне спецоперации, поставках Киеву истребителей F-16 и ходе СВО — в материале РИА Новости.

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