Симоньян: в РФ при обмене приехали те, для кого верность присяге не пустой звук GLOBAL LOOK PRESS Обмен заключенными между Россией и Западом помог вернуться на родину настоящим людям, для которых слова «верность присяге» не пустой звук.
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