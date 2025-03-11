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Царьград

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Беспрецедентная атака ВСУ на Россию: 337 дронов уничтожено, под ударом многоэтажки. Есть жертвы

Беспрецедентная атака ВСУ на Россию: 337 дронов уничтожено, под ударом многоэтажки. Есть жертвы

Наиболее массированно враг пытался ударить по Московской и Курской областям. Многие дроны сбили в соседних регионах.

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