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Мэр Москвы Собянин: 67 тысяч кв. м недвижимости построят в Строгине и Щербинке

Мэр Москвы Собянин: 67 тысяч кв. м недвижимости построят в Строгине и Щербинке

В Северо-Западном округе Москвы и ТиНАО появятся социальные и деловые объекты. Всего там планируют построить 67 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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