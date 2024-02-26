Глава ГУР Украины Буданов* назвал причиной смерти Алексея Навального** оторвавшийся тромб

О смерти оппозиционера в колонии «Полярный волк» стало известно 16 февраля.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* высказался о смерти оппозиционного политики Алексея Навального**.
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