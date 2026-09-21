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«ВСУ уже давно таким пользуются»: в западной прессе оценили комплекс «Зверобой»

«ВСУ уже давно таким пользуются»: в западной прессе оценили комплекс «Зверобой»

Российский производитель вооружений «Калашников» впервые публично представил зенитный комплекс «Зверобой», который способен эффективно бороться в любое время суток с воздушными угрозами, обеспечивая защиту критически важной инфраструктуры от вражеских беспилотников.

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