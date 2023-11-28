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Переводы в пять стран по СБП запустили в России

Переводы в пять стран по СБП запустили в России

Центробанк сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран.Теперь из России можно сделать денежные переводы в пять стран – об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

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