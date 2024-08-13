Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Путиным

О своем намерении восстановить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, если ему удастся вновь занять пост президента Соединенных Штатов, заявил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью с Илоном Маском, владельцем социальной сети X (ранее известной как Twitter).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии