Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Путиным

О своем намерении восстановить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, если ему удастся вновь занять пост президента Соединенных Штатов, заявил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью с Илоном Маском, владельцем социальной сети X (ранее известной как Twitter).