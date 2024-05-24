Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?

Как передает корреспондент УтроNews, суд Екатеринбурга заключил под стражу начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.
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