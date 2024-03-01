Инвестплощадки Алтайского края появились на инвестиционной карте России

Онлайн-платформа представляет собой единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок Информация о 88 инвестиционных площадках, расположенных на территории Алтайского края, загружена на инвестиционную карту России.
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