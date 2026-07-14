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ВЕСТИ КРЫМ

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В Севастополе осудили организаторов канала незаконной миграции

В Севастополе осудили организаторов канала незаконной миграции

По информации УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, с августа по октябрь 2024 года четверо сообщников помогали иностранцам получать фиктивные документы для пребывания в стране и работу на стройке.

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