В Севастополе осудили организаторов канала незаконной миграции

По информации УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, с августа по октябрь 2024 года четверо сообщников помогали иностранцам получать фиктивные документы для пребывания в стране и работу на стройке.
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