Нужны ли школьникам публичные уроки целомудрия?

Это не шутка, а серьезная тема для обсуждения. «В школах России необходимо разработать и внедрить междисциплинарную программу по воспитанию целомудрия до вступления в брак» - заявил протоиерей Игорь Аксенов.
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