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Всё о женщинах

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  • Traveller
    Какое "целомудрие", когда на эрнстовских помойках только передачки про трахание. Ввели официальный термин - "партнёр ...Нужны ли школьник...
  • Виктор Белогорцев
    бяда бядовая и не излечимаяВыглядела как дев...
  • Владимир Соколов
    беда(((Выглядела как дев...

Нужны ли школьникам публичные уроки целомудрия?

Нужны ли школьникам публичные уроки целомудрия?

Это не шутка, а серьезная тема для обсуждения. «В школах России необходимо разработать и внедрить междисциплинарную программу по воспитанию целомудрия до вступления в брак» - заявил протоиерей Игорь Аксенов.

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Комментарии
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Traveller
Какое &quot;целомудрие&quot;, когда на эрнстовских помойках только передачки про трахание. Ввели официальный термин - &quot;партнёр по сексу&quot;. А попы только сейчас спохватились.
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11 час.

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