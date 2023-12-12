Правительство одобрило лишение адвокатов статуса в случае длительного отъезда за границу

Министерство юстиции предложило лишать уехавших из России адвокатов этого статуса. Поправки предложены к закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре", их уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.
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