Кимаковский: ВСУ почти перестали использовать тяжелую артиллерию под Авдеевкой

Помощник руководителя ДНР Игорь Кимаковский обратил внимание на то, что в связи с недостатком снарядов боевики ВС киевского режима оказались вынуждены свести к минимуму задействование артиллерийских систем на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения.