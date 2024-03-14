Кимаковский: ВСУ почти перестали использовать тяжелую артиллерию под Авдеевкой

Помощник руководителя ДНР Игорь Кимаковский обратил внимание на то, что в связи с недостатком снарядов боевики ВС киевского режима оказались вынуждены свести к минимуму задействование артиллерийских систем на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения.
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