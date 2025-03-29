Дания призвала США изменить тон по Гренландии 

Министр обороны Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал руководство Соединенных Штатов изменить тональность заявлений вокруг Гренландии и совместно искать решения для того, чтобы укрепить безопасность в Арктике.
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