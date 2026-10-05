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Царьград

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Песков: Бразильские выборы продолжатся до результатов второго тура

Песков: Бразильские выборы продолжатся до результатов второго тура

Дмитрий Песков заявил о продолжении выборного процесса в Бразилии, подчеркнув, что итоги будут объявлены до второго тура 25 октября.

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