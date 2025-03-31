В Петербурге женщина вручила курьеру мошенников более 4 млн рублей

Ее обвинили в том, что она якобы финансирует недружественное государство Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу против 24-летнего жителя Новосибирской области, который обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.