Российских пилотов не отпускают за границу

Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах, о чем сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
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