Новое правительство Венгрии намерено вернуть средства, «разворованные во времена Орбана»

28 июля парламент Венгрии одобрил создание Национальное агентство по возврату активов, которое будет заниматься возвращением незаконно присвоенных государственных средств, в частности тех, которые якобы могли быть украдены за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.
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