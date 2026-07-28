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Новое правительство Венгрии намерено вернуть средства, «разворованные во времена Орбана»

Новое правительство Венгрии намерено вернуть средства, «разворованные во времена Орбана»

28 июля парламент Венгрии одобрил создание Национальное агентство по возврату активов, которое будет заниматься возвращением незаконно присвоенных государственных средств, в частности тех, которые якобы могли быть украдены за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

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