Биотехнолог Золотарева сообщила, что увлажнитель воздуха не защищает от ОРВИ

Увлажнитель воздуха сам по себе не повышает риск ОРВИ, однако при неправильном уходе может стать источником загрязнений.
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