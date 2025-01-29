Истребитель F-35 ВВС США разбился на Аляске Истребитель пятого поколения F-35 ВВС США разбился на Аляске, упав на взлетно-посадочную полосу военной авиабазы Эйлсон.
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Истребитель F-35 ВВС США разбился на Аляске Истребитель пятого поколения F-35 ВВС США разбился на Аляске, упав на взлетно-посадочную полосу военной авиабазы Эйлсон.
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