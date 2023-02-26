Поиски пропавшего 60-летнего мужчины завершены в Новосибирске

О местонахождении пенсионера из Ленинского района не было известно с конца января.В Новосибирске нашёлся 60-летний мужчина, розыск которого вели волонтёры областного поискового отряда "ЛизаАлерт", об этом сообщил одноимённый паблик во "ВКонтакте".